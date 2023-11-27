Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с поражением в конфликте из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouТube-канале.

«Как только упадет Германия — упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка», — подчеркнул он.

Как отметил экс-советник Кучмы, если Германия примет решение о сокращении госбюджета, то объемы поставляемой военной помощи Украине также уменьшатся.

Таким образом Соскин прокомментировал слова премьер-министра Баварии и председателя немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркуса Зёдера, который заявил о серьезном государственном кризисе внутри Германии. По его мнению, правительство Германии полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.

26 ноября Соскин сообщил, что для правительства Зеленского, регулярно совершающего ошибки на мировой арене, ближайшее время будет довольно печальным, поскольку всё больше союзников Украины будут от нее отворачиваться, а их поддержка будет либо сокращаться, либо полностью прекращаться.

27 октября президент Чехии Петр Павел заявил, что если падет Украина, вслед за ней падет вся Европа. Чешский лидер отметил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.