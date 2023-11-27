Экс-врач Белого дома назвал Байдена угрозой существования США

Президент США Джо Байден больше не в состоянии управлять страной ввиду возрастных заболеваний. Об этом в воскресенье, 26 ноября, в эфире телеканала Fox News сообщил бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

«Удивительно, насколько он [Байден] деградировал в период пребывания на [президентском] посту. Мы [американцы] не может допустить, чтобы этот человек находился до конца текущего срока у власти <...> Прямо сейчас он подвергает нас большой опасности», — указал он.

Кроме того, экс-врач Белого дома отметил, что недружественные США государства больше не рассматривают страну как угрозу, поскольку в Вашингтоне отсутствует надежный лидер.

Также Джексон заявил, что Байден больше не способен осуществлять полномочия как умственно, так и физически.

Ранее, 20 ноября, экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем в день рождения действующего главы государства Джо Байдена и показал письмо своего личного врача, где отмечается отличное здоровье бывшего президента.

19 ноября отмечалось, что близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами. Кроме того, велись разговоры и о том, чтобы американский лидер носил более удобную обувь, чтобы его походка казалась «менее скованной» и снижала риск падений.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 26 октября отметил снижение когнитивных способностей Байдена.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

13 октября Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Как видно на кадрах, он дважды споткнулся, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.