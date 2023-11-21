Трамп в день рождения Байдена сообщил об отличном здоровье

Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем в день рождения действующего главы государства Джо Байдена и показал письмо своего личного врача, где отмечается отличное здоровье бывшего президента. Об этом 20 ноября заявил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента «отличное». Сообщается, что анализы в норме, а диета и активности помогли экс-президенту снизить вес.

«По моему мнению, у Трампа сейчас отличное здоровье», — подчеркнул в письме доктор и отметил, что с такими показателями Трамп продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.

Ранее, 20 ноября, отмечалось, что близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами. Кроме того, велись разговоры и о том, чтобы американский лидер носил более удобную обувь, чтобы его походка казалась «менее скованной» и снижала риск падений.

До этого, 1 октября, Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».