СМИ сообщило о планах окружения Байдена снизить риск его падения удобной обувью

Ближайшее окружение президента США Джо Байдена предложило ему носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падения. Об этом 19 ноября сообщила газета Politico.

Как отмечается, близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами.

Кроме того, велись разговоры и о том, чтобы американский лидер носил более удобную обувь, чтобы его походка казалась «менее скованной» и снижала риск падений.

Ранее, 13 октября, Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Как видно на кадрах, он дважды споткнулся, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

До этого, 1 октября, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.