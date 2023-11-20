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СМИ сообщило о планах окружения Байдена снизить риск его падения удобной обувью

Politico: окружение Байдена хочет снизить риск падений президента удобной обувью
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Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Ближайшее окружение президента США Джо Байдена предложило ему носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падения. Об этом 19 ноября сообщила газета Politico.

Как отмечается, близкие Байдена, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед камерами.

Кроме того, велись разговоры и о том, чтобы американский лидер носил более удобную обувь, чтобы его походка казалась «менее скованной» и снижала риск падений.

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Ранее, 13 октября, Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Как видно на кадрах, он дважды споткнулся, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

До этого, 1 октября, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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