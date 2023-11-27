Женщины составляют до 98% покупателей современного искусства на онлайн-площадках

Женская аудитория в возрасте от 25 до 35 лет — основные покупатели современного искусства на арт-маркетплейсах, узнали «Известия» на основе данных ряда интернет-платформ. На BIZAR 65% покупок в 2023 году были совершены женщинами, у Elephant in the Louvre — 87,5%, на SUPERMARTKET — 98% женщин-покупателей против 2% мужчин.

В сравнении с 2022 годом эта разница только растет. Так, на TEO by Cosmoscow в прошлом году соотношение женщин и мужчин было 65 к 35%, а в 2023 году оно изменилось на 75 к 25%.

По словам основателя платформы SUPERMARTKET Манука Мелконяна, хотя бытовые и патриархальные причины в этой тенденции присутствуют, всё же нельзя забывать о последствиях эмансипации.

«Растущие доходы и карьерные устремления женщин игнорировать нельзя. Как и появившееся в результате этого большое количество обеспеченных женщин, которые имеют либо пассивный доход, либо больше свободного времени на посещение выставок и прочих событий», — сказал он.

А покупают в 2023 году больше всего графику и живопись. Причем в 2022 году оборот, например, крупнейшего в стране арт-маркетплейса BIZAR составлял 40 млн рублей, а в незаконченном 2023-м он уже увеличился в 2–3 раза.

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