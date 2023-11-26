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В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

Bild: в Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt
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Неизвестные осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма в немецком Дрездене, сообщило 26 ноября издание Bild.

«В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС», — отметило издание.

Расследование обстоятельств использования символов запрещенных организаций начали органы госбезопасности.

Камни преткновения в Дрездене устанавливают с 1992 года у домов, где жили люди, ставшие жертвами нацизма.

В апреле в городе Гросс-Циммерн в земле Гессен в Германии неизвестные повредили мемориальную стелу на месте советского воинского захоронения. На стеле в надписи Hier ruhen russische Kriegsgefangene («Здесь покоятся русские военнопленные») неизвестными было повреждено слово russische («русские»).

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В мае злоумышленники осквернили могилы красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты» в федеральной земле Бранденбург. Российское посольство назвало произошедшее подлым преступлением.

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