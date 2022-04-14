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В Германии вандалы осквернили мемориальную стелу советским воинам

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В городе Гросс-Циммерн в Германии неизвестные повредили мемориальную стелу на месте советского воинского захоронения. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в посольстве России в ФРГ.

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«Возмущены очередным актом осквернения. В размещенной на мемориальной стеле надписи Hier ruhen russische Kriegsgefangene («Здесь покоятся русские военнопленные») неизвестными было повреждено слово russische («русские»). Рассматриваем данную выходку как грубое проявление вандализма», — сообщает дипмиссия в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве отметили, что к «немецким партнерам» было выдвинуто требование установить виновных и привлечь их к ответственности.

«Призвали обеспечить безопасность военно-мемориальных объектов в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года», — добавили в посольстве.

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших».

В ночь на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как не нанесен ущерб. Также в Трептов-парке памятник был поврежден краской.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских войск, а также обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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