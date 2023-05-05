Посольство РФ в ФРГ назвало подлостью осквернение могил солдат СССР

Осквернение могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты» в федеральной земле Бранденбург — подлое преступление. Об этом 5 мая заявили в посольстве РФ в Германии.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в дипмиссии.

Очередной акт вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ вызвал возмущение российской стороны, добавили в посольстве.

«Зееловские высоты» — это гряда высот на Северо-Германской низменности, в 50 км восточнее Берлина. Как сообщили в российской дипмиссии, неизвестные вандалы повредили и частично разрушили надгробия на четырнадцати захоронениях воинов, отдавших свою жизнь за освобождение мира и Европы от нацизма.

14 апреля в городе Гросс-Циммерн в Германии неизвестные повредили мемориальную стелу на месте советского воинского захоронения. На стеле в надписи Hier ruhen russische Kriegsgefangene («Здесь покоятся русские военнопленные») неизвестными было повреждено слово russische («русские»).

В августе 2022 года посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Вернойхене. Тогда в Сети распространилось видео, на котором злоумышленник оскверняет советский воинский памятник, сопровождая свои действия расистскими высказываниями.