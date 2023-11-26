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Сторонники ПЦУ учинили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры

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Фото: соцсети
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Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«В Киево-Печерской лавре активисты устроили погромы. Неизвестные проникли в лавру, разбили в корпусах окна и повредили другое имущество монастыря», — говорится в сообщении СПЖ в Telegram-канале.

В результате происшествия были повреждены 42-й и 70-й корпуса. Там выбиты окна, вырваны и погнуты жалюзи, электрические провода, разбросаны по улице свечи. Пострадали также бухгалтерия, канцелярия, ризница и ювелирная мастерская, добавляет «Газета.Ru».

Как уточнили на сайте союза, монахи опознали в нападавших активистов, которые накануне вечером развесили обглоданные кости на деревьях возле храма Сергия Радонежского. Отмечается, что раскольников в лавру пустила полиция через пропускной пункт.

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Притеснения канонической Украинской православной церкви происходят систематически. Так, 21 ноября в поселке Бородянка Киевской области представители ПЦУ в военной форме захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила. По рассказам очевидцев, активисты за ПЦУ буквально выбрасывали прихожан УПЦ из святыни, а полиция держала людей, пока совершалось преступление.

За день до этого сообщалось, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечалось, что захватчики выбросили на улицу монастырское имущество, разбили окна и выбили входные двери.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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