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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

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Фото: соцсети
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В поселке Бородянка Киевской области представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в военной форме захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает телеканал «Первый казацкий» в своем в Telegram-канале.

«Ночью, 20 ноября, группа рейдеров от ПЦУ с помощью неизвестных в военной форме и полиции жестоко отобрали храм у православных христиан. Очевидцы событий рассказывают, что активисты за ПЦУ буквально выбрасывали прихожан УПЦ из святыни, а полиция держала людей, пока совершалось преступление», — говорится в сообщении.

По данным сайта Московского патриархата, храм Архистратига Михаила незаконным голосованием был переведен в ПЦУ 9 июля 2023 года. А результате настоятель протоиерей Виктор Талько был удален из храма, на его место назначили священника от ПЦУ.

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Притеснения канонической Украинской православной церкви происходят систематически. Так, накануне Союз православных журналистов сообщил, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечалось, что захватчики выбросили на улицу монастырское имущество, разбили окна и выбили входные двери.

До этого, 9 ноября, в Черновицкой области Украины силовики окружили Свято-Вознесенский Банченский монастырь. Они проводили обыск обители. Отмечалось, что люди, которые проживают на территории храма, напуганы.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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