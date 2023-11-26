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Французский политик Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с РФ

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Французский политик Флориан Филиппо 25 ноября призвал не верить заявлениям НАТО и восстановить диалог с Россией.

Филиппо обратил внимание на статью Bild, в которой утверждалось, что Вашингтон и Берлин не хотят напрямую убеждать Киев в необходимости переговоров, вместо этого они намерены снабжать его оружием таким образом, чтобы украинская армия могла лишь удерживать текущие позиции. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский должен сам осознать необходимость переговоров с РФ.

По мнению французского политика, эти действия США и ФРГ вызваны желанием вернуться на российский рынок и осознанием провала политики Зеленского.

«Давайте не будем последними, кто поверит в басни НАТО, давайте проснемся! Давайте вести диалог с Россией, отпустим Зеленского и поможем миру!» — написал Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 22 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, президент России заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Однако он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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