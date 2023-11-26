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В Москве движение в районе Мосфильмовской улицы перекрыли из-за возгорания

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Фото: соцсети
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В районе Мосфильмовской улицы в Москве загорелась электропроводка, в результате чего движение было перекрыто. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города.

В дептрансе порекомендовали выбирать альтернативные маршруты для движения.

Ранее, 24 ноября, пожар произошел на подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В тушении пожара были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

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