Ребенок пострадал в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Мальчик 2012 года рождения пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», — отметил он.

В результате обстрелов населенных пунктов региона повреждены семь жилых домов, объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке.

Пушилин указал на то, что со стороны ВСУ зафиксировано 25 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных беспилотников.

Ранее в этот день глава Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что жительница пострадала при ударе украинского дрона. Также он отметил, что в результате атаки повреждены остекление, фасады, кровля и заборы домов частного сектора.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские боевики пять раз обстреляли Донецк. Отмечается, что атаки зафиксированы в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.