Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли Донецк. Об этом 25 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает ведомство, атаки киевского режима были зафиксированы в 0:00, 0:15, 2:10, 6:30 и 6:40. Под обстрел попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

По городу было выпущено 12 снарядов калибра 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса.

«6:40 <…> Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении ведомства.

22 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 13-летний мальчик и 34-летний мужчина получили ранения в результате атаки украинских боевиков по городу. По словам градоначальника, ВСУ обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка.

21 ноября в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР три кассетных снаряда калибра 155 мм. Тогда же мэр города Иван Приходько уточнил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получили здания двух школ.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.