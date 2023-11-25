Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA
Спорт
Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу
Мир
СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников
Экономика
В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%
Мир
В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Мир
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Сюжет:

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли Донецк. Об этом 25 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает ведомство, атаки киевского режима были зафиксированы в 0:00, 0:15, 2:10, 6:30 и 6:40. Под обстрел попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

По городу было выпущено 12 снарядов калибра 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса.

«6:40 <…> Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении ведомства.

«Много хитрых устройств, даже для опытных саперов это риск»
Как роботы очищают Донбасс от минных полей и неразорвавшихся снарядов

22 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 13-летний мальчик и 34-летний мужчина получили ранения в результате атаки украинских боевиков по городу. По словам градоначальника, ВСУ обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка.

21 ноября в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР три кассетных снаряда калибра 155 мм. Тогда же мэр города Иван Приходько уточнил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получили здания двух школ.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023