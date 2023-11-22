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Подросток и мужчина пострадали при ударе ВСУ по Донецку

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Фото: РЕН ТВ
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13-летний мальчик и 34-летний мужчина получили ранения при ударе украинских боевиков по Донецку. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района по ул. Добровольского получил ранение мужчина 1989 г. р., по ул. Петровского ранен мальчик-подросток 2010 г. р.», — написал градоначальник.

Сведения о состоянии пострадавших не сообщаются.

По словам Кулемзина, войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка. Глава города добавил, что в результате удара ВСУ по Петровскому району повреждено остекление в многоквартирных домах на улице Петровского. Кроме того, зафиксирован прилет во двор гимназии № 107. Пострадавших в результате атаки нет.

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Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в Донецке две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела ВСУ. Помимо этого, в ходе обстрела произошло прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Куйбышевском районе города.

Ранее в тот же день стало известно о смерти актрисы и режиссера Полины Меньших из-за ранений, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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