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В ДНР при обстреле ВСУ погибла актриса Полина Меньших

В ДНР при обстреле убита 40-летняя российская актриса Полина Меньших
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Фото: vk.com/polina_menshikh
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Актриса и режиссер Полина Меньших получила смертельные ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). О ее гибели 21 ноября в социальных сетях сообщили ее коллеги.

«Из Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссер и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», — написал в соцсети «ВКонтакте» актер Денис Лаврентьев.

Театр-студия «Портал» также сообщила о гибели актрисы, отметив, что будущая постановка фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» будет посвящена памяти Меньших.

«19 ноября в результате артобстрела на территории ДНР во время выступления перед военнослужащими погибла наша Полина», — говорится в сообщении коллеги Меньших Анастасия Ципенко.

Полина Меньших являлась бессменным руководителем театров «Леге артис» и «Нежень», а также режиссером-постановщиком «Последнего испытания». Среди поставленных ей спектаклей — «Дорога на Берлин», «Танец — навсегда», «Сон на Ивана Купалу» и многие другие работы.

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