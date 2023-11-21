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Две женщины пострадали в результате обстрела Донецка

СЦКК: две женщины, одна из которых старше 85 лет, ранены в результате обстрела Донецка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка. Об этом 21 ноября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц. <…> Город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 20 ранены женщины 1937 и 1962 годов рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

В распоряжении «Известий» появилось видео последствий обстрела Донецка.

Также в СЦКК указали, что в ходе обстрела со стороны ВСУ произошло прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка.

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Ранее в этот день стало известно о смерти актрисы и режиссера Полины Меньших из-за ранений, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР.

18 ноября в Донецке пять человек пострадали при атаке украинского беспилотника.

До этого, 14 ноября, ВСУ обстреляли Донецк. В результате атаки пострадал младенец. Также частично разрушилась крыша многоквартирного дома. На кадрах видны разрушенные бетонные балки, а на полу можно увидеть осколки боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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