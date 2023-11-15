Жители многоквартирного дома в Донецке рассказали «Известиям» про обстрел ВФУ

В результате обстрела Донецка 14 ноября частично разрушилась крыша многоквартирного дома и пострадал младенец. «Известия» выяснили подробности у жителей на месте происшествия.

Снаряды прилетели в дом на улице Шахтерской Славы, 12. На кадрах, снятых на крыше многоэтажки, видны разрушенные бетонные балки, на полу можно заметить осколки боеприпасов.

«Ранило ребенка маленького совсем, еще года нет. Больше по пострадавшим неизвестно, но у нас взрослые обычно уже не считаются, если не совсем тяжело», — поделилась также местная жительница Елена.

Ранее в этот день стало известно о пострадавшем мальчике 2023 года рождения. По данным «Известий», младенца ранило на улице во дворе дома. Его доставили в республиканский травматологический центр.

До этого, 13 ноября, сообщалось, что в результате удара украинских войск по улице Умова в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина. Еще три женщины получили травмы разной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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