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В Горловке две школы повреждены в результате обстрела ВФУ

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Фото: соцсети
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Здания двух школ повреждены из-за обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 21 ноября сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена школа № 3 по адресу: ул. Полтавская, 1 и дом по адресу: ул. Курченко, 16», — написал он в Telegram-канале.

Вскоре после этого Приходько сообщил о повреждении после обстрела ВФУ школы № 10 на территории поселка Комарова в Никитовском районе Горловки. Информации о пострадавших в обоих случаях не приводится.

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Ранее, 20 ноября, украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 152 мм. До этого в тот же день стало известно, что мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела ВСУ.

15 ноября под обстрел украинских вооруженных формирований также попала горловская школа № 10.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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