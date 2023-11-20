Мирная жительница ранена при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирная жительница ранена в результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил 20 ноября в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка», — написал он.

Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинская армия семь раз за сутки обстреляла территорию республики. В результате обстрела погибла женщина из числа мирных жителей, также повреждены шесть жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».