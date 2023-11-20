Украинские войска выпустили еще 14 снарядов калибра 152 мм по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 20 ноября в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:30 — населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра», — сказано в одном из сообщений.

Украинская армия с 20:40 по 21:23 выпустила еще десять снарядов калибра 152 мм по этому же району.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот день стало известно, что мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого украинская армия семь раз за сутки обстреляла территорию республики. В результате обстрела погибла женщина из числа мирных жителей, также повреждены шесть жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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