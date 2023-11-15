Здание школы повреждено из-за обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 15 ноября в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских карателей повреждена школа № 10», — написал он.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее, 14 ноября, украинские войска обстреляли Донецк. В результате частично разрушилась крыша многоквартирного дома и пострадал младенец. На кадрах видны разрушенные бетонные балки, а на полу можно увидеть осколки боеприпасов.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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