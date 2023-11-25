Реклама
Прямой эфир
Мир
МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа
Общество
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Мир
На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Экономика
На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году
Мир
В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
Мир
Associated Press сообщило об угрозе вторжения «суперсвиней» в США
Происшествия
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Наука и техника
Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA
Спорт
Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу
Мир
СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников
Экономика
В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%
Мир
В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления
Сюжет:

Жительница пострадала при ударе украинского дрона в Донецке

Кулемзин: женщина ранена в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка
0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник также сообщил об обстреле со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Куйбышевского района, в результате которого по улице Педагогической повреждены остекление, фасады, кровля и заборы домов частого сектора.

Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) проинформировали, что украинские боевики пять раз обстреляли Донецк. Отмечается, что атаки зафиксированы в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города.

«Это чистой воды террор»
Массовые обстрелы Донецка привели к гибели десятков людей, Россия инициировала заседание Совбеза ООН

Днем ранее Кулемзин сообщил, что при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Старомихайловке во дворе дома по улице Партизанской получила ранение 10-летняя девочка.

В среду, 22 ноября, мэр сообщил, что 13-летний мальчик и 34-летний мужчина получили ранения в результате атаки украинских боевиков по городу. По словам градоначальника, ВФУ обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023