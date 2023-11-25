Жительница пострадала при ударе украинского дрона в Донецке

Женщина получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник также сообщил об обстреле со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Куйбышевского района, в результате которого по улице Педагогической повреждены остекление, фасады, кровля и заборы домов частого сектора.

Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) проинформировали, что украинские боевики пять раз обстреляли Донецк. Отмечается, что атаки зафиксированы в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города.

Днем ранее Кулемзин сообщил, что при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Старомихайловке во дворе дома по улице Партизанской получила ранение 10-летняя девочка.

В среду, 22 ноября, мэр сообщил, что 13-летний мальчик и 34-летний мужчина получили ранения в результате атаки украинских боевиков по городу. По словам градоначальника, ВФУ обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.