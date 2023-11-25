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Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Об этом в субботу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы (ВС) РФ также уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), Новомихайловка, Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Новая Збурьевка и Раденск Херсонской области.

Кроме того, российские силы перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Также отмечается, что российские военные за сутки отразили по две атаки ВСУ на купянском и запорожском направлениях, по одной атаке на краснолиманском и южнодонецком направлениях.

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Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Также утром российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение по более чем 200 целям ВСУ на краснолиманском направлении. Уточняется, что российские военные нанесли удар по технике и составу 12-й бригады специального назначения радикальной националистической группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ).

До этого, 22 ноября, российская система ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Также за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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