Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Об этом в субботу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы (ВС) РФ также уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), Новомихайловка, Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Новая Збурьевка и Раденск Херсонской области.

Кроме того, российские силы перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Также отмечается, что российские военные за сутки отразили по две атаки ВСУ на купянском и запорожском направлениях, по одной атаке на краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Также утром российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение по более чем 200 целям ВСУ на краснолиманском направлении. Уточняется, что российские военные нанесли удар по технике и составу 12-й бригады специального назначения радикальной националистической группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ).

До этого, 22 ноября, российская система ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Также за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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