Российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение по более 200 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники Вооруженных сил Украины в районах Серебрянки, Ямполовки, Червоной Дибровы, Торского», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что российские военные смогли осуществить удар по технике и составу 12-й бригады специального назначения радикальной националистической группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России).

Ранее, 23 ноября, Савчук сообщил, что группировка войск «Центр» поразила 50 артиллерийских позиций ВСУ, а также 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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