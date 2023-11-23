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Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ

Группировка «Центр» успешно поразила около 50 артиллерийских позиций ВСУ
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 50 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по 11 опорным пунктам, шести районам скопления техники и около 50 артиллерийским позициям ВСУ», — отметил он.

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Ранее, 22 ноября, Савчук сообщил об успешном поражении «Центром» порядка 30 артиллерийских позиций ВСУ, трех опорных пунктов и трех районов скопления техники на краснолиманском направлении. Также с помощью FPV-дрона был уничтожен 12-миллиметровый миномет. Помимо этого, начальник пресс-центра отметил, что потери противника составили около 200 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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