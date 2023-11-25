Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе в субботу, 25 ноября, прибыл с визитом в Киев.

«Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Берсе в соцсети X (бывш. Twitter).

В частности, швейцарский лидер намерен обсудить со своим украинским коллегой вопросы «долгосрочной поддержки Украины со стороны Швейцарии» и влияние конфликта в Донбассе на глобальную продовольственную безопасность.

Ранее, 21 ноября, Киев с визитом посетили глава Европейского совета Шарль Мишель, министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. Западные политики посетили столицу Украины в годовщину евромайдана.

За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с президентом Украины. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.