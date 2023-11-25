Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину
Мир
Премьер Финляндии отказался от переговоров с РФ по ситуации на границе
Мир
Ватикан сообщил об отмене утренней аудиенции папы римского из-за болезни
Общество
Путин отметил значимую и многогранную работу движения «Матери России»
Мир
CNN заявил о скором освобождении еще 14 израильских заложников
Экономика
В Минтрансе сообщили о потере Россией из-за санкций 76 пассажирских самолетов
Мир
В Совфеде напомнили о вине США в невозможности достичь мира на Украине
Мир
МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа
Общество
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Мир
На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Экономика
На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году
Мир
В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
Сюжет:

Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл с визитом в Киев
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Швейцарии Ален Берсе в субботу, 25 ноября, прибыл с визитом в Киев.

«Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Берсе в соцсети X (бывш. Twitter).

В частности, швейцарский лидер намерен обсудить со своим украинским коллегой вопросы «долгосрочной поддержки Украины со стороны Швейцарии» и влияние конфликта в Донбассе на глобальную продовольственную безопасность.

Идентификация Берна: поддержит ли Швейцария 12-й пакет санкций ЕС
Как страна рассчитывает сохранить свой имидж «остающейся над схваткой»

Ранее, 21 ноября, Киев с визитом посетили глава Европейского совета Шарль Мишель, министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. Западные политики посетили столицу Украины в годовщину евромайдана.

За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с президентом Украины. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023