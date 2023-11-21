Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев поездом с необъявленным визитом. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, у чиновника запланированы переговоры с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

Накануне в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с президентом Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В пакет включены боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Ранее, 14 ноября, в пресс-службе правительства ФРГ сообщили, что Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog, а также одну бронемашину для разминирования Wisent. Украина получила, в том числе, 12 грузовиков MAN TGS и четыре большегрузных полуприцепа.

Кроме того, Украина заказала немецкой оружейной компании Rheinmetall поставки более 30 дополнительных танков Leopard 1, отмечает Deutschlandfunk. Заказ включает обучение военнослужащих, логистику, запасные части и ремонт. Финансирует украинский заказ правительство ФРГ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.