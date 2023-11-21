Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев поездом с необъявленным визитом. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, у чиновника запланированы переговоры с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине
Франция балансирует, Германия хочет тратить больше

Накануне в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с президентом Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В пакет включены боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Ранее, 14 ноября, в пресс-службе правительства ФРГ сообщили, что Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog, а также одну бронемашину для разминирования Wisent. Украина получила, в том числе, 12 грузовиков MAN TGS и четыре большегрузных полуприцепа.

Кроме того, Украина заказала немецкой оружейной компании Rheinmetall поставки более 30 дополнительных танков Leopard 1, отмечает Deutschlandfunk. Заказ включает обучение военнослужащих, логистику, запасные части и ремонт. Финансирует украинский заказ правительство ФРГ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023