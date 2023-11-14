Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления
Экономика
Доллар на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Армия
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении
Мир
ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов
Мир
Краснов заявил о задаче РФ и Кубы противостоять новым видам преступлений
Общество
В Курской области запретили использование пиротехники с 15 ноября
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
В ОПИ предложили властям ввести фиксированную цену на яйца в РФ
Сюжет:

ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов

0
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного 13 ноября списка на сайте правительства ФРГ.

До этого список обновлялся 2 ноября.

В обновленном списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пяти гусеничных вездеходов Warthog, а также одной бронемашины для разминирования Wisent. Украина получила, в том числе, 12 грузовиков MAN TGS и четыре большегрузных полуприцепа.

«Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год (после €2 млрд на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составляют €10,5 млрд», — уточнили в немецком правительстве.

Кроме того, Украина заказала немецкой оружейной компании Rheinmetall поставки более 30 дополнительных танков Leopard 1, отмечает Deutschlandfunk. Заказ включает обучение военнослужащих, логистику, запасные части и ремонт. Финансирует украинский заказ правительство ФРГ.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году с €4 млрд до €8 млрд. Первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине.

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года
Почему Германия до сих пор не решилась на отправку своих крылатых ракет

Ранее, 19 октября, федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023