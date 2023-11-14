ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов

Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного 13 ноября списка на сайте правительства ФРГ.

До этого список обновлялся 2 ноября.

В обновленном списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пяти гусеничных вездеходов Warthog, а также одной бронемашины для разминирования Wisent. Украина получила, в том числе, 12 грузовиков MAN TGS и четыре большегрузных полуприцепа.

«Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год (после €2 млрд на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составляют €10,5 млрд», — уточнили в немецком правительстве.

Кроме того, Украина заказала немецкой оружейной компании Rheinmetall поставки более 30 дополнительных танков Leopard 1, отмечает Deutschlandfunk. Заказ включает обучение военнослужащих, логистику, запасные части и ремонт. Финансирует украинский заказ правительство ФРГ.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году с €4 млрд до €8 млрд. Первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине.

Ранее, 19 октября, федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.