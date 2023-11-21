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Глава Евросовета прибыл в Киев в годовщину евромайдана

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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Глава Европейского совета Шарль Мишель в годовщину евромайдана прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом 21 ноября он сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Хорошо снова быть в Киеве среди друзей», — написал политик, разместив фотографию, на которой он пожимает руку послу Европейского союза (ЕС) на Украине Катерине Матерновой.

О том, что Мишель намерен нанести визит на Украину, 17 ноября писало Politico. Издание тогда уточнило, что председатель Евросовета примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане.

В этот день в украинскую столицу также приехали министр обороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

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За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн.

По словам политолога Юрия Светова, западные политики приезжают в Киев, чтобы успокоить Зеленского и оценить ситуацию с разных сторон. Он также обратил внимание, что на Украину прибыли «самые агрессивные сторонники» Зеленского. При этом визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киев политолог соотнес с соперничеством за лидерство с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября: в соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Тогда бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что вместо выполнения этих требований правительство в приоритетном порядке рассматривает восстановление экономических отношений с Россией. После этого лагерь оппозиции призвал украинцев выйти на протесты.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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