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Политолог назвал цель визитов западных политиков на Украину

Светов: западные политики прибыли в Киев, чтобы успокоить Зеленского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Западные политики приезжают в Киев, чтобы успокоить президента Украины Владимира Зеленского и оценить ситуацию с разных сторон. Об этом 21 ноября «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

«Они приехали за одним и тем же — попробовать оценить обстановку разными глазами на Украине. Видимо, реальность заявлений Зеленского, что до конца года на Украине возможен «майдан-3» и, наверное, какие-то успокоения сделать в адрес Зеленского, чтобы он поменьше психовал», — считает Светов.

Он также обратил внимание, что на Украину прибыли «самые агрессивные сторонники» Зеленского, среди которых министр обороны США Ллойд Остин и глава минобороны ФРГ Борис Писториус. При этом визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Киев политолог соотнес с соперничеством за лидерство с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Ранее во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев поездом с необъявленным визитом. Также в столицу Украины совершили визит президент Молдавии Майя Санду и глава Евросовета Шарль Мишель.

За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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