Вина в срыве переговоров между Украиной и Россией весной 2022 года лежит не только на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, но и на его союзниках из США. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 25 ноября высказал председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявления главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в которых тот сообщил, что в 2022 году Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией.

«Мне кажется, что это все-таки не один Джонсон виноват, и здесь не следует забывать, что британские империалисты действуют в очень тесной взаимосвязи с более сильными и агрессивными кланами Соединенных Штатов Америки. Они не просто действуют сообща, а распределяют роли между собой», — объяснил Климов.

По его мнению, Вашингтону на тот момент было выгоднее сделать так, чтобы запрет Киеву на ведение переговоров с Москвой исходил именно от Лондона. Кроме того, бывший премьер-министр вскоре после этого покинул свой пост, обратил внимание российский сенатор.

«Таким образом американцы вроде бы оказались ни при чем и продолжали клеймить нас за всё подряд. А Джонсон уже не у дел, и с него мало что можно взять, если, конечно, не привлечь его к уголовной ответственности по законам той же Украины», — добавил Климов.

При это он подчеркнул, что Джонсону и всем тем, кто также несет ответственность за развязывание агрессии против России на территории бывшей УССР, место на скамье подсудимых.

Кроме того, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета заявил, что современный киевский режим изначально не был самостоятельным политическим субъектом и лишь получал указания извне и выполнял их.

«Изначально, как только актер [Владимир] Зеленский был нанят на роль президента Украины, было понятно, что это сделано специально, потому что даже его предшественники, такие как [Петр] Порошенко, [Виктор] Янукович и прочие, они все-таки имели политический опыт, имели свой ресурс: кадровый, финансовый и так далее. Этот ничего не имел, всё получил извне, и извне им управляли», — резюмировал Климов.

25 ноября экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал Зеленского к заключению мира с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского.

«Мало того, его, судя по всему, на какие-то препараты подсадили, так что здесь любые манипуляции возможны и понятны, что Украину превращали в анти-Россию не для того, чтобы экс-актер что-то подписывал с Россией».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

В середине октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.