Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину
Мир
Премьер Финляндии отказался от переговоров с РФ по ситуации на границе
Мир
Ватикан сообщил об отмене утренней аудиенции папы римского из-за болезни
Общество
Путин отметил значимую и многогранную работу движения «Матери России»
Мир
CNN заявил о скором освобождении еще 14 израильских заложников
Экономика
В Минтрансе сообщили о потере Россией из-за санкций 76 пассажирских самолетов
Мир
В Совфеде напомнили о вине США в невозможности достичь мира на Украине
Мир
МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа
Общество
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Мир
На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Экономика
На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году
Мир
В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
Сюжет:

В Совфеде напомнили о вине США в невозможности достичь мира на Украине

Климов: Джонсон ответственен за агрессию против РФ на территории бывшей УССР
0
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вина в срыве переговоров между Украиной и Россией весной 2022 года лежит не только на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, но и на его союзниках из США. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 25 ноября высказал председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявления главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в которых тот сообщил, что в 2022 году Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией.

«Мне кажется, что это все-таки не один Джонсон виноват, и здесь не следует забывать, что британские империалисты действуют в очень тесной взаимосвязи с более сильными и агрессивными кланами Соединенных Штатов Америки. Они не просто действуют сообща, а распределяют роли между собой», — объяснил Климов.

По его мнению, Вашингтону на тот момент было выгоднее сделать так, чтобы запрет Киеву на ведение переговоров с Москвой исходил именно от Лондона. Кроме того, бывший премьер-министр вскоре после этого покинул свой пост, обратил внимание российский сенатор.

«Таким образом американцы вроде бы оказались ни при чем и продолжали клеймить нас за всё подряд. А Джонсон уже не у дел, и с него мало что можно взять, если, конечно, не привлечь его к уголовной ответственности по законам той же Украины», — добавил Климов.

При это он подчеркнул, что Джонсону и всем тем, кто также несет ответственность за развязывание агрессии против России на территории бывшей УССР, место на скамье подсудимых.

Кроме того, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета заявил, что современный киевский режим изначально не был самостоятельным политическим субъектом и лишь получал указания извне и выполнял их.

«Изначально, как только актер [Владимир] Зеленский был нанят на роль президента Украины, было понятно, что это сделано специально, потому что даже его предшественники, такие как [Петр] Порошенко, [Виктор] Янукович и прочие, они все-таки имели политический опыт, имели свой ресурс: кадровый, финансовый и так далее. Этот ничего не имел, всё получил извне, и извне им управляли», — резюмировал Климов.

«В Киеве сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают»
Бывший украинский премьер Николай Азаров — о поиске альтернативы Зеленскому, ситуации в зоне СВО и возможности переговоров

25 ноября экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал Зеленского к заключению мира с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского.

«Мало того, его, судя по всему, на какие-то препараты подсадили, так что здесь любые манипуляции возможны и понятны, что Украину превращали в анти-Россию не для того, чтобы экс-актер что-то подписывал с Россией».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

В середине октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023