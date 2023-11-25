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МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Спецборт МЧС доставил в Египет 15 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщило 25 ноября.

В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

«Там его перенаправят жителям сектора Газа», — поясняет пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Спецборт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту города Эль-Ариш. Авиация доставила гуманитарную помощь, в составе которой продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

Сбор продовольствия инициирован правительством Республики Татарстан, указали в ведомстве.

Об отправке 15 т гуманитарной помощи в Египет сообщалось ранее в этот день.

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Ранее, 23 ноября, самолет МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Это была 11-я партия с начала гуманитарной миссии. За данный период МЧС отправило 273 т российской гумпомощи.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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