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МЧС России доставило 11-ю партию гумпомощи для жителей сектора Газа

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Самолет МЧС России с очередной партией гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в аэропорту Эль-Ариш», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что это уже 11-я партия с начала гуманитарной миссии. За данный период МЧС отправило 273 т российской гумпомощи.

Об отправке борта МЧС сообщило несколькими часами ранее. Тогда же уточнялось, что в состав текущей партии вошло 28 т предметов первой необходимости — продукты, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены. Cпециалисты министерства передадут гуманитарный груз представителям египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.

До этого, 21 ноября, самолет МЧС России доставил 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Спецборт вылетел из Дагестана и приземлился в аэропорту Эль-Ариш.

18 ноября в ведомстве сообщили, что гумпомощь для жителей сектора Газа, доставленная спецбортами МЧС РФ, достигла уже 190 т. В составе груза были продукты, детское питание, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

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7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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