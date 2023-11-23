МЧС России доставит в сектор Газа еще 28 т гуманитарной помощи

В сектор Газа будет доставлено еще 28 т гуманитарной помощи. Об этом 23 ноября сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Минеральные Воды в аэропорт Эль-Ариш в Египте.

«На борту — 28 т гуманитарного груза. Это продукты и консервы, постельные принадлежности, детское питание, средства личной гигиены», — говорится в сообщении.

Cпециалисты МЧС России передадут гуманитарный груз представителям египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.

До этого, 21 ноября, самолет МЧС России доставил 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Спецборт вылетел из Дагестана и приземлился в аэропорту Эль-Ариш.

18 ноября в ведомстве сообщили, что гумпомощь для жителей сектора Газа, доставленная спецбортами МЧС РФ, достигла уже 190 т. В составе груза были продукты, детское питание, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.