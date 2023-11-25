МЧС России доставит в сектор Газа еще 15 т гуманитарной помощи

В сектор Газа будет доставлено еще 15 т гуманитарной помощи. Об этом 25 ноября сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш в Египте.

«На борту 15 т груза. Это продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки», — говорится в сообщении.

Cпециалисты МЧС России передадут гуманитарный груз представителям египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.

Ранее, 23 ноября, самолет МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Это была 11-я партия с начала гуманитарной миссии. За данный период МЧС отправило 273 т российской гумпомощи.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.