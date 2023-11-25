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СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

«Страна.ua»: в Киеве продолжаются взрывы на фоне воздушной тревоги
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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В Киеве на фоне воздушной тревоги звучат новые взрывы, сообщило 25 ноября в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве», — уточнило СМИ.

По данным киевской администрации, в Соломенском районе произошло возгорание на территории учреждения, там упали обломки беспилотников. В этом же районе Киева в отдельных домах повреждены окна в квартирах.

Как следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

Ранее в субботу в Киеве начались перебои со светом. Линии электропередачи могли быть повреждены обломками беспилотников. Администрация призвала жителей города выключить электроприборы из розеток.

В этот же день сообщалось, что в украинской столице прогремели взрывы. В Киевской областной военной администрации уточняли, что в городе работает противовоздушная оборона (ПВО).

Также утром в субботу взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград) и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

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Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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