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Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину
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Среди эвакуированных из Газы россиян есть девочка с взрывными ранениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В числе эвакуированных ранее российских граждан из сектора Газа есть девочка, получившая минно-взрывные ранения. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

«В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе. Она находится в сознании», — передает агентство.

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Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву.

Накануне, 24 ноября, из Каира в Москву вылетел борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Указывалось, что на борту находилось более 100 граждан РФ, которых доставил самолет Ил-76 МЧС РФ.

В тот же день стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 750 из около 900 обратившихся за помощью россиян. С начала операции в Россию доставлено более 650 человек.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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