Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину

Еще 105 эвакуированных из Газы граждан РФ и члены их семей, включая 55 детей, были доставлены в Москву. Об этом 25 ноября сообщает МЧС РФ.

Самолет Ил-76 совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего спецбортами МЧС доставлены 760 человек, из которых более 360 — дети.

Как подчеркивается в сообщении ведомства, оказание помощи гражданам РФ продолжает осуществляться вместе с МИД России и Международной организацией гражданской обороны (МОГО).

Накануне из Каира в Москву вылетел борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Указывалось, что на борту находилось более 100 граждан РФ, которых доставил самолет Ил-76 МЧС РФ.

В тот же день стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 750 из около 900 обратившихся за помощью россиян. С начала операции в Россию доставлено более 650 человек.

До этого, 13 ноября, МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.