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Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию

Дерипаска: рост цен на электричество и газ ставит экономику Германии на паперть
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Экономика Германии может оказаться «с протянутой рукой у паперти» из-за роста цен на энергию, заявил 24 ноября российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию агентства Bloomberg о решении немецких властей в очередной раз приостановить действие конституционного лимита на заимствования — «долгового тормоза».

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут», — отметил Дерипаска.

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Накануне Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы.

Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

По этим данным, лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

До этого, 21 ноября, издание Der Tagesspiegel сообщило об угрозе срыва военной помощи Киеву из-за проблем с немецким бюджетом. Журналисты указали, что в нем образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Это означает фактическую заморозку бюджета Германии.

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