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ЦБ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов на I квартал 2024 года
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ЦБ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов на I квартал 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России (ЦБ РФ) установил на I квартал 2024 года более жесткие лимиты по выдаче потребительских кредитов. Об этом 24 ноября сообщается в релизе на сайте регулятора.

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на I квартал 2024 года», — указано в тексте.

Представители регулятора связали решение с необходимостью ограничения закредитованности граждан. Аналогичные лимиты, введенные осенью прошлого года, позволили добиться сокращения выдачи новых кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), отметили в ЦБ.

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В частности, мера позволила менее чем за год снизить с 36 до 25% долю вновь предоставленных кредитов заемщикам с ПДН более 80%. В свою очередь, тот же показатель по займам микрофинансовых организаций упал с 41 до 25%.

Отмечается, что значения тех же лимитов на II квартал 2024 года будет принято в феврале исходя из динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Ранее, 22 ноября, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала «Известиям» про обсуждения в ЦБ первых предложений по законопроекту, который дает регулятору право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) и при выдаче ипотечных кредитов.

По ее словам, Центробанк рассчитывает на появление подобного инструмента в следующем году и планирует его использовать в связи с существенным ухудшением качества данного вида кредитования. Данилова также анонсировала появление весной 2024 года новой категории заемщиков с повышенным риском, которые смогут получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке.

Кроме того, депутаты Госдумы в тот же день обратились к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать кредитные организации предоставить россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала — путем уменьшения как суммы платежей, так и срока действия кредитного договора.

13 ноября ЦБ предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В регуляторе отметили, что финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию о финансовом продукте и дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках.

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