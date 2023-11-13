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ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

ЦБ предложил установить правила продаж вкладов и кредитов для защиты клиентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центробанк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках», — отмечается в публикации.

В ЦБ указали, что на данный момент на рынке присутствуют системные проблемы, ограничивающие права потребителей. Такой вывод был сделан после анализа онлайн-продаж в банках и микрофинансовых организациях, опроса потребителей.

При повышении доступности финансовых продуктов и услуг появляются новые виды нарушений и неприемлемых практик, дополнили в регуляторе. В публикации подчеркнули, что в таком случае необходимо провести регуляторные изменения для повышения качества обслуживания граждан и «защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций».

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Ранее, 2 ноября, Центробанк ЦБ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. Отмечается, что целью выступает защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности.

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