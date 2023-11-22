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ЦБ может получить право устанавливать количественные ограничения по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Банке России обсуждаются первые предложения по законопроекту, который дает регулятору право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче ипотечных кредитов. И регулятор рассчитывает, что уже в следующем году такой инструмент у ЦБ появится, и он его использует. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

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Сейчас право устанавливать количественные ограничения у Банка России есть только для необеспеченного потребкредитования. И регулятор видит эффективность этого инструмента, уточнила глава департамента финстабильности. При этом в ипотеке ситуация более сложная. Здесь у ЦБ в арсенале только макропруденциальные надбавки (надбавки к коэффициентам риска, которые банк должен учитывать при выдаче кредита).

«Новый инструмент необходим, поскольку наблюдается существенное ухудшение качества ипотечных кредитов. Так, за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с ПДН 80+ — с 20% в начале пандемии до 47% в III квартале 2023 года. То же самое с первоначальным взносом — у более чем 50% заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20%, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%», — пояснила Елизавета Данилова.

Если говорить о характеристиках, по которым могут быть установлены ограничения, то это может быть ПДН (показатель долговой нагрузки) и первоначальный взнос. Возможно, в ходе обсуждений может быть выбран и срок, на который выдается ипотека, поскольку регулятор видит рост долгосрочных кредитов свыше 25 лет.

«Увеличилась доля ипотеки на срок свыше 25 лет почти до 50%, хотя буквально несколько лет назад кредиты выдавались в основном лишь на срок до 25 лет. В результате в половине кредитов плановый срок погашения приходится на пенсионный возраст заемщика, что несет риски как для заемщика, так и для банка», — подчеркнула Елизавета Данилова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Елизаветы Даниловой «Известиям»:

«Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается»

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