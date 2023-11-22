Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

Новая категория заемщиков появится в России в следующем году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весной 2024 года будет выделена отдельная категория заемщиков, своего рода промежуточная между банками и МФО, с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она пояснила, что идея родилась в период обсуждения законопроекта о полной стоимости кредита (ПСК). Основная цель изменений — чтобы кредиторы при расчете ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу — страховки, платежи и т.п., и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

Пора и счет знать: долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд
Почему люди по-прежнему активно берут кредиты под 292% годовых и ЦБ не может это остановить

«При обсуждении закона, который был принят этим летом и вступает в силу 21 января 2024 года, участники рынка высказали опасения, что может произойти переток людей из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском», — сказала глава департамента финстабильности ЦБ, добавив, что это всё равно будет выгодней, чем в МФО.

Пока как критерий рискованного клиента обсуждается показатель долговой нагрузки (ПДН, доля дохода, который заемщик тратит на обслуживание долга) выше 60%. Но вопрос еще обсуждается, идет процесс согласования.

Пока предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тыс. рублей. По словам Елизаветы Даниловой, по ним не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита (ставка не более чем на треть выше, чем средняя). Она напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки Банк России планирует продлить мораторий на ограничение ПСК для всех кредитов до 1 апреля 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Елизаветы Даниловой «Известиям»:

«Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023