Новая категория заемщиков появится в России в следующем году

Весной 2024 года будет выделена отдельная категория заемщиков, своего рода промежуточная между банками и МФО, с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она пояснила, что идея родилась в период обсуждения законопроекта о полной стоимости кредита (ПСК). Основная цель изменений — чтобы кредиторы при расчете ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу — страховки, платежи и т.п., и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

«При обсуждении закона, который был принят этим летом и вступает в силу 21 января 2024 года, участники рынка высказали опасения, что может произойти переток людей из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском», — сказала глава департамента финстабильности ЦБ, добавив, что это всё равно будет выгодней, чем в МФО.

Пока как критерий рискованного клиента обсуждается показатель долговой нагрузки (ПДН, доля дохода, который заемщик тратит на обслуживание долга) выше 60%. Но вопрос еще обсуждается, идет процесс согласования.

Пока предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тыс. рублей. По словам Елизаветы Даниловой, по ним не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита (ставка не более чем на треть выше, чем средняя). Она напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки Банк России планирует продлить мораторий на ограничение ПСК для всех кредитов до 1 апреля 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Елизаветы Даниловой «Известиям»:

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