Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

Депутаты попросят главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главу Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиру Набиуллину попросят обязать кредитные организации предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора. Такое письмо в ее адрес подготовлено депутатами Госдумы. «Известия» ознакомились с документом 22 ноября.

«В последнее время участились случаи, когда банки ограничивают право граждан на выбор способа досрочного погашения кредита средствами маткапитала. Так, условиями ПАО «Сбербанк России» предусмотрено, что средства маткапитала идут на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма — на погашение основного долга. Частичное досрочное погашение средствами маткапитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита», — говорится в документе.

В нем отмечается, что за восемь месяцев 2023 года банки заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год. За весь 2023 год прибыль может составить до 3 трлн рублей.

«Представляется, что, получая столь значимый объем прибыли, банковский сектор обязан вести социально ответственную политику и учитывать интересы граждан, которым оказывается государственная поддержка в виде предоставления материнского (семейного) капитала, в том числе путем формирования наиболее удобных для граждан условий управления кредитом и его досрочного погашения», — поясняют депутаты.

Автор обращения, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что руководству ЦБ предлагают вмешаться в ситуацию и принять нормативный акт, обязывающий кредитные организации предоставлять право выбора россиянам для досрочного погашения кредита средствами маткапитала путем уменьшения суммы платежей и срока действия кредитного договора.

Насчитали до ста: объем кредитов бизнеса и граждан впервые превысил 100 трлн
Есть ли риски перегрева на рынке и чем быстрый рост задолженности может быть опасен

Ранее, 14 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023