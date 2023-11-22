Депутаты попросят главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

Главу Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиру Набиуллину попросят обязать кредитные организации предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора. Такое письмо в ее адрес подготовлено депутатами Госдумы. «Известия» ознакомились с документом 22 ноября.

«В последнее время участились случаи, когда банки ограничивают право граждан на выбор способа досрочного погашения кредита средствами маткапитала. Так, условиями ПАО «Сбербанк России» предусмотрено, что средства маткапитала идут на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма — на погашение основного долга. Частичное досрочное погашение средствами маткапитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита», — говорится в документе.

В нем отмечается, что за восемь месяцев 2023 года банки заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год. За весь 2023 год прибыль может составить до 3 трлн рублей.

«Представляется, что, получая столь значимый объем прибыли, банковский сектор обязан вести социально ответственную политику и учитывать интересы граждан, которым оказывается государственная поддержка в виде предоставления материнского (семейного) капитала, в том числе путем формирования наиболее удобных для граждан условий управления кредитом и его досрочного погашения», — поясняют депутаты.

Автор обращения, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что руководству ЦБ предлагают вмешаться в ситуацию и принять нормативный акт, обязывающий кредитные организации предоставлять право выбора россиянам для досрочного погашения кредита средствами маткапитала путем уменьшения суммы платежей и срока действия кредитного договора.

Ранее, 14 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.