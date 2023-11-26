27 ноября — День морской пехоты в России: история и традиции праздника

Каждый год 27 ноября в России отмечают День морской пехоты — рода войск, предназначенного для участия в боевых действиях в составе морского десанта. В 2023 году праздник выпадает на понедельник. Об истории и традициях этого торжества читайте в материале «Известий».

День морской пехоты в 2023 году — история

День морской пехоты был установлен в 1996 году по приказу главнокомандующего Военно-морского флота России (ВМФ). Дата празднования выбрана не случайно — 27 ноября 1705 года Петр I издал указ о создании полка «морских солдат», который стал отправной точкой для одного из важнейших родов войск ВМФ.

Аналог морской пехоты существовал еще в допетровские времена. Тогда в состав русских войск входила так называемая плавная рать — отряды, передвигающиеся на речных судах по внутренним водным путям. Они активно участвовали в боевых действиях в XV–XVII веках.

Тем не менее официально частью флота морская пехота стала только при Петре Великом, во время Северной войны 1700–1721 годов. Изначально она использовалась для абордажного боя и ведения ружейного огня по экипажу противника. Первым боевым крещением этого рода войск считается сражение в Выборгском заливе, когда был захвачен шведский корабль «Эсперн».

С тех пор российские морские пехотинцы проявили себя во многих сражениях. Они участвовали в походе адмирала Федора Ушакова против Франции в 1798–1800 годах, во время которого были освобождены Ионические острова и часть территорий Италии, а также взята штурмом крепость Корфу, считавшаяся неприступной. А во время Отечественной войны 1812 года морской гвардейский экипаж выполнял одновременно функции и морской, и сухопутной пехоты — уникальный случай в истории российского флота.

Однако уже в 1813 году части морской пехоты были выведены из состава флота и перешли в армейское ведомство. После этого на протяжении почти 100 лет военно-морские силы России не располагали крупными подразделениями этого рода войск. Вопрос создания постоянных частей морской пехоты был вновь затронут только в 1910 году.

В СССР морская пехота сформировалась к концу 1930-х годов. Она в полной мере продемонстрировала свою эффективность во время Великой Отечественной войны. Тогда ее подразделения насчитывали около 100 тыс. человек. Бойцы проявили себя в обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, Мурманска, Новороссийска, Керчи и Одессы. Несколько бригад морских пехотинцев, примкнув к сухопутным фронтам, дошли до Берлина. Противники называли их черной смертью из-за цвета формы.

Несмотря на совершенные во время войны подвиги, в 1956 году морскую пехоту вновь расформировали. Однако уже через семь лет руководство страны возродило этот род войск. В 1963 году на Балтийском флоте появился Гвардейский полк морской пехоты, и вскоре подобные подразделения стали частью других флотов.

На сегодняшний день морская пехота — это высокомобильный и хорошо оснащенный род береговых войск ВМФ. Она входит в состав Тихоокеанского, Черноморского, Северного и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Ее бойцы занимаются обороной военных баз и других стратегически важных объектов, а также участвуют в штурмах побережий.

День морской пехоты в 2023 году — традиции

Свой праздник морские пехотинцы чаще всего отмечают в кругу сослуживцев. Внутри подразделений проводят торжественные построения, во время которых командование отмечает бойцов наградами и званиями. В юбилейные годы устраивают и более масштабные мероприятия: показательные выступления, концерты, экскурсии в военные части, парады и т.д.

Кроме того, в день торжества отдают дань уважения ветеранам морской пехоты и тем, кто погиб на службе. У памятников и мемориалов проводятся торжественные возложения цветов и другие памятные акции.

День морской пехоты в 2023 году — как поздравить

Так как День морской пехоты приходится на начало рабочей недели, оптимальным вариантом поздравления станет ужин в кругу семьи и друзей. Тем, кто находится далеко от дома, можно отправить несколько теплых слов в мессенджере, письме или телеграмме.

Хорошим подарком для военнослужащего станут наручные часы, складной нож, набор инструментов или термобелье. Если известны увлечения виновника торжества, стоит обратить внимание на принадлежности для хобби: спортинвентарь, автомобильные аксессуары, коллекционные предметы и т.д. В противном случае практически универсальный презент — бутылка элитного алкоголя. В качестве сувениров подойдут запонки в виде якоря, кружка с тематической надписью, брелок или кепка.

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