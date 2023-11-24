25 ноября — День военного миротворца в России: история праздника

В России 25 ноября отмечают День военного миротворца — профессиональный праздник военнослужащих миротворческих сил, участвующих в урегулировании региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. В знаменательную дату «Известия» рассказывают об истории подразделения и его значении в вопросах укрепления мира.

День военного миротворца в России – 2023: история праздника

Праздник установлен указом президента Владимира Путина в 2016 году. Датой был выбран день, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на Ближнем Востоке. Произошло это 25 ноября 1973 года во время палестино-израильского конфликта.

В 2023 году исполняется ровно 50 лет со дня этого события. Помимо этого есть Международный день миротворцев ООН. Он ежегодно отмечается 29 мая.

В основном миротворческие силы (МС) — это миссии ООН, действующие в соответствии с уставом организации. Миротворцы участвуют в качестве посредников при переговорах, вместе с местной полицией обеспечивают охрану правопорядка и оказывают гуманитарную помощь населению.

День военного миротворца в России – 2023: миссия

Миротворцы отправляются в самые горячие точки планеты, чтобы вернуть людям мирную жизнь. За время своего существования миротворческий контингент РФ успел принять участие в десятках миссий как на территории бывших советских республик, так и за рубежом.

Российские миротворцы были задействованы при урегулировании конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, в таких странах и регионах, как Босния и Герцеговина, Косово, Судан, Либерия, Сирия и других. Одна из последних миссий — обеспечение мира и безопасности в Нагорном Карабахе.

В зоне военных конфликтов отличить миротворцев от военнослужащих других подразделений позволяют голубые нашивки и каски. Методы использования «голубых касок» могут быть различными — от наблюдения и патрулирования до военной демонстрации и блокады.

Подготовка офицеров-миротворцев началась в нашей стране в 1974 году. Обычно в миротворческих миссиях России принимали участие только военные-контрактники после специального обучения. Однако весной 2023 года законодатели предложили направлять на такие миссии и солдат-срочников.

День военного миротворца в России – 2023: традиции праздника

Традиционно в День военного миротворца проводятся торжественные смотры. Командование представляет к наградам отличившихся военнослужащих. В памятный день также отдают дань уважения павшим сослуживцам, проводят церемонии поминовения и возложения цветов.

На телевидении выходят сюжеты, посвященные миротворческим силам России. В них рассказывается о самых известных миссиях контингента МС и отмечается значение российских миротворческих сил в разрешении военных конфликтов последних лет.

День военного миротворца в России – 2023: интересные факты

Вклад российских миротворцев в дело укрепления мира неоспоримо высок. Неспроста в рамках предотвращения вооруженных конфликтов зовут именно Россию. Сегодня по количеству военных наблюдателей в ООН наша страна входит в первую десятку в мире.

С 1992 года российские военнослужащие также входят в Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, а с 2007 года — в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты в России.