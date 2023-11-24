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РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ

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Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с Университетом ИТМО, которое поможет российским компаниям ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 24 ноября сообщил «Известиям» глава фонда Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что ИТМО фактически обладает готовым на 95% продуктом, который компании остается лишь настроить исходя из специфики своей деятельности. По его оценке, это важно, поскольку инструмент позволит российским промышленным предприятиям запускать решения на базе ИИ быстрее и без инвестиций в инфраструктуру.

Кроме того, РФПИ помогает другим российским разработчикам решений в сфере ИИ выходить на внутренние рынки, а также рынки Азии и Ближнего Востока, рассказал глава фонда. Он подчеркнул, что данные разработки отечественных компаний являются одними из лучших в мире и крайне востребованы.

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Ранее в этот день Дмитриев указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта. По этой причине страна должна сохранить свое лидерство в партнерстве с дружественными странами и континентами, отметил он. В частности, глава фонда указал, что РФ сохраняет хорошие отношения и усиливает взаимодействие в сфере ИИ с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой.

До этого президент России Владимир Путин назвал внедрение ИИ началом новой главы существования человечества. По его словам, внедрение автоматизации создаст условия для опережающего роста доходов граждан, хотя ИИ не сможет заменить врача или учителя. В этой связи российский лидер предложил вузам страны увеличить прием студентов на базовые программы по данному направлению.

Восьмая международная конференция AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве с 22 по 24 ноября.

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