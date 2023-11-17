Переходные картинки: в РФ создали нейросеть для работы с 2D-анимацией

Российские разработчики создали нейросеть, которая сможет упростить производство анимированных роликов и мультфильмов, рассказали «Известиям» авторы программы. Ее главная особенность состоит в том, что всего по двум кадрам софт может отрисовать все остальные промежуточные движения героев. По словам авторов, это позволит значительно удешевить процесс и сократить время на создание анимации. Опрошенные эксперты полагают, что технология будет востребована на рынке, однако пока проект требует серьезной доработки.

Новая нейросеть для анимации

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией, рассказали «Известиям» авторы проекта. Главная особенность софта — всего по двум имеющимся кадрам он может отрисовать все остальные промежуточные движения.

— Мы решаем проблему создания промежуточных кадров между ключевыми — задачу интерполяции (нахождение промежуточных звеньев. — «Известия»), или, как принято говорить в индустрии, автофазовки, — рассказал «Известиям» технический директор Anix Андрей Царев.

Технология работает следующим образом: аниматор может загрузить первый и последний момент движения, например начало и конец прыжка героя. Эта пара ключевых изображений подается в нейронную сеть, которая выявляет особенности каждой картинки. Затем система определяет, как рисунок должен измениться от одного кадра к другому, создавая переходные точки, объяснил эксперт.

— Эти точки перемещаются, формируя промежуточные кадры, и мы используем их для создания плавных анимаций. Это позволяет предсказывать, как объекты будут двигаться между ключевыми моментами, делая анимацию более естественной, — добавил Андрей Царев.

Фото: Anix

На выходе аниматор может скачать уже всю сцену. В результате вместо нескольких дней работы по отрисовке создание готового ролика занимает 15 секунд, сказал он.

— Недавно мы выпустили первую версию нашего продукта и протестировали ее работу вместе с аниматорами, собрали обратную связь, сейчас ищем точки роста. Добиться желаемого качества — сложная задача, — резюмировал Андрей Царев.

По словам авторов программы, сейчас авторы проекта сотрудничают с несколькими российскими студиями анимации, в их числе Petrick, HonkFu и RikAnimation. В развитии проекта принимает активное участие стартап-студия МФТИ.

— Мы очень рады, что разработчики решили развивать это направление, так как покадровая анимация — это очень кропотливое и ресурсозатратное направление визуала. Эта технология действительно частично может заменить начальные этапы процесса, — сказали в пресс-службе студии RikAnimation. При этом там подчеркнули, что данное решение пока не интегрировано и тестируется только на внутренних материалах.

Будет ли решение востребовано на рынке

Опрошенные «Известиями» эксперты расходятся во мнениях относительно того, будет ли данная разработка успешной.

— С точки зрения технологий это впечатляющий подход. Нейросети способны обучаться и адаптироваться, что позволяет им выполнять сложные задачи, включая создание промежуточных кадров анимации, — отметил директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов.

Это не только экономит время и ресурсы, но и обеспечивает более высокое качество результатов, поскольку нейросети могут обеспечить более точную и детализированную отрисовку, чем человек, добавил он. Снижение рутинной работы помогает аниматорам избежать профессионального выгорания, позволяя им сосредоточиться на творческой стороне, отметил эксперт.

— Востребованность такого рода софта на рынке, безусловно, есть, поскольку существенно ускоряет процесс отрисовки кадров. Не настолько, конечно, как пока обещают в стартапе МФТИ, но существенно. Это позволяет добиться более плавной и предсказуемой анимации в некоторых сложных моментах вроде поворотов головы или вращения предметов, — рассказал супервайзер проектов «Союзмультфильма» Алексей Максимов.

Уже есть примеры использования подобных решений в полнометражной анимации. В частности, испанский полнометражный анимационный фильм «Клаус» режиссера Серхио Паблоса был создан с использованием подобных решений от французских разработчиков. Да и стандартное ПО для 2D-анимации вроде Animate и Moho уже имеет функциональность построения полукадров между ключевыми сценами, отметил специалист.

— Однако именно нейросетевая реализация подобной функциональности пока находится на начальном этапе становления, и для полноценной деятельности требуется очень длительный период тестирования, настройки и доработки алгоритмов, — отметил Алексей Максимов.

Пока этот проект больше похож на «игрушку», которая только со временем превратится в профессиональный инструмент для разработки, резюмировал эксперт.