Путин призвал вузы увеличить прием студентов на базовые программы по ИИ

Президент России Владимир Путин предложил вузам страны увеличить прием студентов на базовые программы по искусственному интеллекту (ИИ). С такой инициативой он выступил 24 ноября в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Глава государства предложил вузам с высоким рейтингом Альянса по развитию ИИ уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки данной технологии.

«Нужно существенно расширить подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ (Московский физико-технический институт. — Ред.) и Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех», — отметил российский лидер.

Также он добавил, что аспиранты, студенты и школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области ИИ, должны получить особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой — в частности, создаваемым в РФ суперкомпьютерам.

Глава государства отметил, что Россия сегодня входит в число немногих стран, у которых есть собственные разработки в сфере ИИ, и это преимущество надо укреплять. В ближайшее время будет подписан указ об утверждении новой редакции национальной стратегии развития ИИ с учетом стремительного роста технологий, добавил Путин.

Также он указал, что монополия западных платформ искусственного интеллекта в России является опасной и недопустимой. По его словам, некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, в том числе «отменяют» российскую культуру в цифровом пространстве.

Ранее, 19 июля, министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ с правительством сообщил, что Минэкономразвития РФ предлагает сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов. На данный момент в стране внедрение модуля ИИ носит рекомендательный характер, оно идет не так активно, как хотелось бы, отметил министр.

В этот же день Путин заявил, что России нужно постоянно укреплять свои позиции в области ИИ. Он поручил заложить в бюджет на 2024–2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом. По его словам, необходимо также включить требования обязательного использования ИИ компаниями при получении госсубсидий.

Позже, 8 ноября, сообщалось, что Центральный университет — первый в России частный вуз на основе STEM модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) запустил первый набор 500 студентов на программу бакалавриата по направлениям «Разработка», «Искусственный интеллект» и «Бизнес и аналитика». Выпускники получат диплом о высшем образовании по направлению «Математика и компьютерные науки».