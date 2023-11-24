Реклама
Прямой эфир
Мир
Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия
Политика
Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС
Общество
РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве 27 ноября
Интернет и технологии
Путин призвал минимизировать бюрократию в сфере развития ИИ
Интернет и технологии
Глава РФПИ указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS3
Интернет и технологии
Песков назвал проблемой для мировой политики появление дипфейков
Интернет и технологии
Путин назвал опасной монополию западных платформ ИИ в РФ
Мир
Посол Финляндии проинформировал МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты
Армия
Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ
Экономика
Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Мир
Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето
Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза
Сюжет:

Путин призвал вузы увеличить прием студентов на базовые программы по ИИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин предложил вузам страны увеличить прием студентов на базовые программы по искусственному интеллекту (ИИ). С такой инициативой он выступил 24 ноября в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Глава государства предложил вузам с высоким рейтингом Альянса по развитию ИИ уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки данной технологии.

«Нужно существенно расширить подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ (Московский физико-технический институт. — Ред.) и Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех», — отметил российский лидер.

Также он добавил, что аспиранты, студенты и школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области ИИ, должны получить особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой — в частности, создаваемым в РФ суперкомпьютерам.

Глава государства отметил, что Россия сегодня входит в число немногих стран, у которых есть собственные разработки в сфере ИИ, и это преимущество надо укреплять. В ближайшее время будет подписан указ об утверждении новой редакции национальной стратегии развития ИИ с учетом стремительного роста технологий, добавил Путин.

Также он указал, что монополия западных платформ искусственного интеллекта в России является опасной и недопустимой. По его словам, некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, в том числе «отменяют» российскую культуру в цифровом пространстве.

ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта
Эксперты предложили, как регулировать использование нейросетей

Ранее, 19 июля, министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ с правительством сообщил, что Минэкономразвития РФ предлагает сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов. На данный момент в стране внедрение модуля ИИ носит рекомендательный характер, оно идет не так активно, как хотелось бы, отметил министр.

В этот же день Путин заявил, что России нужно постоянно укреплять свои позиции в области ИИ. Он поручил заложить в бюджет на 2024–2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом. По его словам, необходимо также включить требования обязательного использования ИИ компаниями при получении госсубсидий.

Позже, 8 ноября, сообщалось, что Центральный университет — первый в России частный вуз на основе STEM модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) запустил первый набор 500 студентов на программу бакалавриата по направлениям «Разработка», «Искусственный интеллект» и «Бизнес и аналитика». Выпускники получат диплом о высшем образовании по направлению «Математика и компьютерные науки».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023